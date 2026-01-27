La septième édition des Journées des Arts de la Marionnette de Carthage se tiendra du 1er au 8 février 2026, avec une programmation variée comprenant plus de 38 spectacles, dont 21 internationaux et arabes, et 12 tunisiens.

L’événement, qui coïncide avec le cinquantenaire du Centre National d’Art de la Marionnette, rassemblera plus de 100 marionnettistes venant de 16 pays, dont l’Algérie, la France, la Chine et la Belgique.

Le directeur général du Centre National d’Art de la Marionnette et directeur de la manifestation, Imed Medioni, a souligné l’importance de cette édition, marquée par l’anniversaire du centre fondé en 1993. “Les arts de la marionnette vont au-delà du divertissement pour offrir un langage humain universel, capable de transmettre des émotions, d’éduquer et de préserver la mémoire collective”, a-t-il indiqué lors de la conférence de presse tenue ce lundi à la Cité de la Culture.

Au programme de cette édition, des spectacles pour tous les âges : 30 pour enfants et familles, 6 pour adultes, ainsi que des représentations de groupes amateurs et musicaux. De plus, des ateliers et master classes seront proposés, destinés aux étudiants de l’Institut Supérieur d’Art Dramatique et à tout public intéressé. Des séminaires scientifiques discuteront du rôle des arts de la marionnette entre patrimoine immatériel et économie créative.

Le festival rendra hommage à trois figures emblématiques du monde de la marionnette en Tunisie : Monia Abidi Messâadi, l’ancienne directrice du centre, la marionnettiste Habiba Jendoubi et l’artiste Kacem Ismail Chermiti.

La cérémonie d’ouverture, prévue le 1er février, sera marquée par des spectacles de rue, un carnaval traversant le centre-ville et la projection d’un documentaire retraçant les 50 années d’histoire du centre.

L’événement se déroulera dans plusieurs lieux de Tunis, dont la Cité de la Culture et le Théâtre Municipal, ainsi que dans plusieurs gouvernorats (Béja, Jendouba, Mahdia et Monastir).