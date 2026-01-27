L’Institut Français de Tunisie (IFT) organise, le 12 février prochain, une soirée-débat consacrée à la transition agroécologique en Tunisie, réunissant des intervenants de la société civile, de la recherche scientifique, du monde économique et des acteurs publics.

Les échanges s’articuleront autour de trois axes majeurs : l’agroécologie comme levier de création de valeur, d’innovation et de souveraineté ; la complémentarité entre conservation environnementale et agriculture ; et les enjeux de mobilisation et de responsabilisation, du niveau local au national.

Ouvert au public, le débat vise à éclairer un enjeu stratégique au croisement de la souveraineté alimentaire, de la santé, de la résilience des communautés et de la préservation de la biodiversité, dans un contexte de pressions climatiques et économiques croissantes.