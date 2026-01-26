La Tunisie abritera, demain lundi 26 janvier 2026, la réunion du mécanisme de concertation tripartite consacré à la situation en Libye.

Selon un communiqué publié, dimanche soir, par le ministère des Affaires étrangères, prendront part à cette rencontre le ministre tunisien des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, le ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines de la République algérienne démocratique et populaire, Ahmed Attaf, ainsi que le ministre des Affaires étrangères, de l’Immigration et des Égyptiens à l’étranger de la République arabe d’Égypte, Badr Abdelatty.

La réunion se déroulera en présence de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations unies pour la Libye et cheffe de la Mission d’appui des Nations unies en Libye (MANUL), Hanna Tetteh.

La rencontre sera consacrée à l’examen des efforts déployés par les trois pays voisins, la Tunisie, l’Algérie et l’Égypte, en étroite coordination avec la Mission des Nations unies en Libye, en vue de soutenir le processus de dialogue interlibyen.

Les participants débattront également des moyens susceptibles de favoriser l’émergence d’un règlement politique consensuel et inclusif, garantissant la souveraineté et l’unité de la Libye, et répondant aux aspirations du peuple libyen en matière de sécurité, de stabilité et de développement, tant au niveau national que régional.

Cette réunion s’inscrit dans la concrétisation de la volonté des dirigeants des trois pays de renforcer le rythme de la concertation et de la coordination conjointes, en vue de contribuer à l’avancement d’un règlement global en Libye, précise le communiqué du ministère des Affaires étrangères.