Le ministère de l’Industrie, des mines et de l’énergie vient d’annoncer le renouvellement de deux permis de recherche de substances minérales, selon des arrêtés publiés au Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT) n°169, du 23 janvier 2026.

Le premier porte sur l’octroi d’un deuxième renouvellement du permis de recherche de substances minérales du 5ème groupe (phosphate) dit permis ” Jebel Gouraia” au gouvernorat de Kasserine, et ce, pour une période de trois ans à compter du 5 avril 2025 à 4 avril 2028.

Selon l’arrêté du ministère de l’Industrie, du 15 janvier 2026, la Compagnie des Phosphates du Nord est tenue durant la période de ce deuxième renouvellement de réaliser le programme minimum des travaux de recherche pour lequel elle s’est engagée et dont le coût total est estimé à 720 mille dinars.

Le deuxième renouvellement porte sur l’octroi d’un premier renouvellement du permis de recherche de substances minérales du 3ème groupe dit permis ” Sidi Mbarek ” au gouvernorat de Béja, et ce, pour une durée de trois ans à compter du 1er mars 2025 au 29 février 2028.

En vertu de cet arrêté, la Compagnie des Mines du Nord est tenue, durant la période de validité du permis de recherche, de réaliser le programme minimum des travaux de recherche pour lequel elle s’est engagée et dont le coût total est estimé à 635 mille dinars.