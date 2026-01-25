Le comité directeur de l’Étoile sportive du Sahel a nommé Afouane Gharbi à la tête de l’équipe première, en remplacement de Mohamed Mkacher. La décision intervient après la défaite concédée jeudi face au Club Africain (0-3), lors de la 17e journée de Ligue 1.

Une prise de fonction immédiate

Dans une déclaration à la TAP, Afouane Gharbi a confirmé l’accord trouvé avec la direction du club. « Un accord a été conclu avec la direction du club pour prendre les rênes de l’équipe première. J’ai eu aujourd’hui une première prise de contact avec les joueurs, et je débuterai officiellement ma mission demain, lundi, en conduisant la première séance d’entraînement pour préparer le match de la prochaine journée du championnat de la Ligue 1 », a-t-il indiqué.

Le technicien entame ainsi sa mission dès lundi avec une première séance destinée à préparer l’échéance de la 18e journée.

Le contexte du changement

Le revers face au Club Africain (0-3) a accéléré le départ de Mohamed Mkacher. Ce résultat a pesé dans la décision du club, alors que l’Étoile occupe actuellement la 8e place du classement avec 22 points.

Prochain rendez-vous mercredi

L’Étoile du Sahel accueillera l’US Ben Guerdane mercredi prochain pour le compte de la 18e journée. Cette rencontre constituera le premier match officiel d’Afouane Gharbi à la tête de l’équipe.

Le nouveau staff aura peu de temps pour imprimer sa marque avant cette échéance, dans un contexte où le club cherche à redresser sa position au classement.