Véritable poumon industriel de Shanghai, SAIC Motor Corporation Limited (600104.SS) s’impose comme le plus important des « Big Four », les constructeurs d’État chinois. Fondé en 1955, le groupe a parcouru un chemin impressionnant, passant de la fabrication de composants de moteurs à une puissance mondiale cotée en bourse depuis 2011. En 2025, SAIC a réaffirmé sa domination en reprenant sa place de numéro un des ventes en Chine devant BYD, avec un volume annuel de 4,507 millions de véhicules, soit une progression de 12,3 %.
Identité et Portefeuille
Basé à Anting, le groupe s’appuie sur un modèle hybride unique. Il gère des coentreprises historiques avec Volkswagen et General Motors tout en propulsant ses propres marques vers les sommets.
- MG Motor : Le fleuron de l’exportation, dont 88 % des 840 000 ventes annuelles sont réalisées hors de Chine .
- IM Motors : La vitrine technologique premium, développée avec Alibaba, misant sur l’intelligence artificielle et la conduite autonome.
- Roewe : Marque centrale qui intègre désormais Rising Auto pour rationaliser son offre électrique .
- Wuling : Champion de la mobilité de masse avec la Hongguang MINIEV, vendue à plus de 430 000 unités en 2025.
Santé Financière et Défis
Malgré un chiffre d’affaires robuste de 87,22 milliards de dollars en 2024 (138e rang mondial du Fortune Global 500), SAIC a traversé une zone de turbulences . La transition brutale vers l’électrique et une guerre des prix agressive ont pesé sur sa rentabilité en 2024, avant un redressement net au premier semestre 2025 avec un bénéfice net de 6,63 milliards de yuans .
L’Horizon Technologique et International
L’avenir de SAIC repose sur son offensive « Glocal 3.0 » : une stratégie mondiale mais localisée. Pour contourner les barrières douanières, le groupe prévoit l’ouverture de sites de production en Égypte (2026) et examine des localisations en Espagne ou en Hongrie pour une usine européenne de 100 000 unités .
Côté innovation, SAIC ambitionne de devenir le premier constructeur à industrialiser massivement les batteries à état solide (Solid-State) d’ici 2027, grâce à son partenariat avec Qingtao Power, promettant une densité énergétique supérieure à . En 2026, le groupe a également obtenu un « atterrissage en douceur » en Europe grâce à un accord d’engagement de prix avec l’Union européenne, sécurisant ainsi la compétitivité de ses modèles électriques MG sur le Vieux Continent.