Villarreal reçoit le Real Madrid, dimanche 25 janvier 2026, à l’Estadio de la Cerámica, pour le compte de la 21e journée de la Liga espagnole. Une affiche qui promet une opposition intense entre une équipe de Villarreal solide à domicile et un Real Madrid toujours en quête de points dans la course au titre.

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 18h00.

Les supporters des deux formations pourront suivre ce match en direct à la télévision sur la chaîne détentrice des droits de diffusion de la Liga dans leur pays.

Cette confrontation s’annonce disputée, dans un stade réputé pour son ambiance, où Villarreal tentera de bousculer le géant madrilène, habitué aux rendez-vous de haut niveau.

Rendez-vous donc dimanche à 18h00 pour suivre en direct cette rencontre de Liga entre Villarreal et le Real Madrid.