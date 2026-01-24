L’Espace d’Art Imagin’ à Carthage accueille une exposition de l’artiste Leïla Ammar intitulée “Terres, Mers, Couleurs” qui réunit une quarantaine d’œuvres composées d’ aquarelles, de peintures, de collages et de créations mixtes inspirées des paysages, des villes et des lumières de la Tunisie et d’ailleurs.

Ce hymne à la beauté a démarré le 18 janvier et se poursuivra jusqu’au 18 février 2026.

Née à Tunis en 1959, Leïla Ammar est architecte, urbaniste et historienne, docteure en architecture. Très tôt immergée dans l’univers du dessin et de couleur, elle a construit son regard au fil de nombreux voyages et lieux de résidence. Sensible aux paysages méditerranéens et atlantiques, aux jardins, aux silhouettes humaines et animales, elle développe une approche libre et instinctive où lignes franches et aplats de couleurs composent des atmosphères singulières soulignent les organisateurs.