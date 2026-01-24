Depuis les 19 et 20 janvier 2026, de fortes perturbations météorologiques associées à l’épisode « Harry » ont touché plusieurs régions tunisiennes. Dans le Sahel, un naufrage au large de Téboulba, dans le gouvernorat de Monastir, a entraîné une mobilisation de secours en mer, avec des pêcheurs portés disparus.

Épisode météo : vigilance et cumuls importants

L’Institut national de la météorologie (INM) maintient une carte de vigilance actualisée, signalant des risques de fortes précipitations et d’impacts sur la circulation et les réseaux.

Plusieurs médias tunisiens font état de cumuls localement supérieurs à 200 mm sur 24 heures dans le centre-est et le Sahel, notamment dans le gouvernorat de Monastir et les localités voisines.

Naufrage près des îles Kuriat : bilan évolutif

Selon des sources concordantes, une embarcation de pêche partie de Téboulba a chaviré à environ 7 milles nautiques de l’archipel des îles Kuriat, dans un contexte de mer agitée et de fortes pluies.

Les bilans publiés sur une période de 72 heures ont évolué selon les mises à jour :

Quatre pêcheurs portés disparus, après le signalement d’un survivant, selon plusieurs médias.

Dispositif de recherche et autorités mobilisées

Les opérations de recherche mobilisent des moyens maritimes et de secours, incluant la garde maritime, la protection civile et, selon les médias, des moyens militaires.

Le président Kaïs Saïed s’est rendu au port de Téboulba et a rencontré les familles des pêcheurs disparus, d’après des sources médiatiques locales.

Mobilisation des pêcheurs de Téboulba

Selon des médias locaux, environ 18 embarcations de pêche ont quitté, ce matin, le port de pêche de Téboulba afin de soutenir les efforts sécuritaires dans les opérations de recherche en mer.

Cette mobilisation vise à retrouver trois pêcheurs toujours portés disparus depuis le 20 janvier, à la suite du chavirement de leur embarcation au large de la région.

Les opérations se poursuivent en coordination avec les autorités compétentes, dans un contexte météorologique encore instable.

Appel général aux embarcations du port

Toujours selon des sources locales, un appel a été lancé à l’ensemble des embarcations du port de pêche de Téboulba afin de participer aux opérations de recherche en mer.

Cet appel concerne la journée du samedi 24 janvier 2026, dans le cadre de la poursuite des efforts visant à retrouver les pêcheurs toujours portés disparus depuis le 20 janvier.

La mobilisation s’inscrit en appui aux dispositifs sécuritaires déjà déployés dans la zone.