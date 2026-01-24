L’Olympique de Marseille accueille le RC Lens, samedi 24 janvier 2026, à l’Orange Vélodrome, pour le compte de la 19e journée du championnat de Ligue 1. Une affiche attendue entre deux équipes ambitieuses, qui visent les premières places du classement.

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 21h05.

Les supporters des deux camps pourront suivre cette confrontation en direct à la télévision, puisque le match sera retransmis sur la chaîne Ligue 1+, détentrice des droits de diffusion du championnat.

Cette rencontre s’annonce particulièrement disputée, dans un Vélodrome qui promet une forte affluence et une ambiance électrique, alors que Marseille tentera de profiter de l’avantage du terrain face à une formation lensoise réputée pour sa solidité et son intensité de jeu.

Rendez-vous donc samedi soir à 21h05 pour suivre en direct cette affiche de Ligue 1 entre Marseille et Lens.