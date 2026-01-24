À l’occasion de la première édition d’Art Basel Qatar, prévue du 5 au 7 février 2026 à Doha, l’artiste tuniso-américaine Nadia Ayari présentera “Views from the Observation Deck”, une série de cinq peintures à l’huile inédites, a annoncé la galerie Selma Feriani.

Installée à New York, Nadia Ayari poursuit dans ce nouveau corpus une recherche picturale exigeante, située à la frontière de la figuration et de l’abstraction. Les œuvres déploient une constellation de formes organiques inspirées de la flore nord-africaine : pétales, feuilles et ramifications émergent de fonds chromatiques saturés, structurés par des axes circulaires, verticaux ou diagonaux. Ces motifs récurrents composent des natures mortes futuristes, suspendues dans un mouvement contenu, comme soumises à la gravitation d’une force invisible.

Née en 1981, Nadia Ayari vit et travaille à Brooklyn. Formée en histoire de l’art à l’Université de Boston puis en peinture à la Rhode Island School of Design, elle développe une œuvre qui articule étroitement le personnel et le politique, interrogeant la condition humaine à l’ère de l’Anthropocène.

Son travail a été présenté dans de nombreuses institutions et manifestations internationales, dont MoMA PS1 à New York, la Saatchi Gallery à Londres, le MACAAL de Marrakech et la Biennale du Caire. Ses œuvres figurent aujourd’hui dans plusieurs collections majeures en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et aux États-Unis.

La présentation à Art Basel Qatar entrera en résonance avec Oblivion Rains: Notations of Gravity, Light, and Resistance, la prochaine exposition personnelle de l’artiste, également organisée par la commissaire Fawz Kabra, prévue à partir du 12 février 2026 à Selma Feriani gallery, à Tunis. Cette exposition prolongera ses recherches sur la répétition, la gravité et le temps, où chaque élément pictural agit comme une pulsation au sein d’une partition étendue.

Basée entre Tunis et Londres, la galerie Selma Feriani poursuit ainsi son parcours international, après avoir participé à Art Basel Paris en octobre 2025 au Grand Palais rénové et à Art Basel Bâle en juin de la même année. Fondée en 2013, elle soutient activement la scène artistique émergente en Tunisie et en Afrique du Nord.

Une autre galerie tunisienne figure également parmi les participantes à cette édition inaugurale : Le Violon Bleu, basée à Sidi Bou Saïd, fait partie des 87 galeries internationales sélectionnées pour Art Basel Qatar, cinquième plateforme du réseau mondial. Créée en 2003, la galerie s’est imposée comme un acteur majeur de la scène artistique tunisienne et arabe.

Placée sous la direction curatoriale de l’artiste égyptien Wael Shawky, Art Basel Qatar s’éloigne du format traditionnel des stands pour proposer une exposition ouverte autour du thème central « Devenir », explorant les transformations constantes de l’humanité et des systèmes culturels.

L’événement se déploiera sur deux sites majeurs de Doha – M7 et le Design District – ainsi que dans plusieurs espaces publics du centre-ville. Plus de la moitié des artistes exposés sont originaires du Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord et de l’Asie du Sud, parmi lesquels Etel Adnan, Simone Fattal, Ali Cherri et Meriem Bennani.

Fondée en 1970, Art Basel demeure aujourd’hui la principale plateforme mondiale pour les galeries, artistes et collectionneurs, avec des éditions annuelles à Hong Kong, Bâle, Paris, Miami et désormais Doha.