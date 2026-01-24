Le Ciné-club Le Moineau à El Hamra à la capitale organise le jeudi 5 février 2025 à 18h30 une projection-débat autour du film “Alexandrie pourquoi ?” du producteur, réalisateur et scénariste égyptien (1926-2008) Youssef Chahine, dans le cadre de la célébration du centenaire de sa naissance.

Cette projection est organisée en partenariat avec El Hamra, Théâtre de tous les arts, Misr International Films et l’association Archipels Images (France).

Le film sera suivi d’une intervention en ligne Tahar Chikhaoui, critique et programmateur dans le cadre du débat prévu.

Alexandrie pourquoi ? est un film de 130 minutes réalisé par Youssef Chahine en 1978.

La langue du film, en arabe égyptien est sous-titré en français.

Synopsis:Alexandrie, 1942, dans l’attente de la bataille d’El-Alamein, le rêve de Yahia prend forme : devenir comédien envers et contre le tumulte du monde.