Les 4èmes Journées de psychiatrie légale se tiendront les 6 et 7 février prochains à Mahdia, à l’initiative de la Société tunisienne de psychiatrie hospitalo-universitaire (STPHU).

Placées sous le thème « Recommandations de bonnes pratiques : ECT, contention physique et prescription des psychotropes », ces journées visent à renforcer les standards professionnels dans des domaines sensibles de la psychiatrie clinique et légale, en intégrant les exigences éthiques, juridiques et scientifiques actuelles.

Le programme s’articule autour de deux formats complémentaires : ateliers pratiques et séances plénières.

Les ateliers aborderont successivement les enjeux médico-légaux en psychiatrie, l’addictologie et ses approches psychothérapeutiques, ainsi que la psychiatrie de liaison.

Les plénières porteront, quant à elles, sur la validation des bonnes pratiques en électroconvulsivothérapie (ECT), le consensus autour de la contention physique et l’optimisation de la prescription des psychotropes.

L’événement, annoncé par la STPHU sur ses réseaux sociaux, est organisé en collaboration avec la Société tunisienne de psychiatrie (STP), l’Association tunisienne de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (ATPEP), l’Association des jeunes psychiatres, l’Association tunisienne de psychiatrie sociale et de médecine légale (ATPSM), la Faculté de médecine de Monastir et l’Hôpital Tahar Sfar de Mahdia.

Ces journées s’inscrivent dans une démarche nationale de professionnalisation et d’harmonisation des pratiques psychiatriques, répondant aux défis contemporains du soin en santé mentale.