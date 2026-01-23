Le secrétaire général adjoint de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Othman Jellouli, a déclaré que le congrès général de l’UGTT se tiendra les 25, 26 et 27 mars prochains, précisant que la commission administrative se réunira en cas de nécessité.

Jellouli a confirmé, lors de la lecture de la déclaration de la commission administrative nationale, que la décision de grève générale sera prise lors du congrès général et que sa date sera fixée dans ce cadre, soulignant la légitimité de la décision de grève générale dans le cadre d’une vision militante globale de défense des droits économiques et sociaux.

La commission administrative nationale a fustigé la continuité de l’impasse politique et sociale, du recul de la confiance et de l’absence de dialogue, et a affirmé que la résolution des crises passe par l’apaisement du climat général et le respect des droits et libertés.

Elle a appelé à l’ouverture d’un dialogue global débouchant sur des solutions nationales, économiques et sociales et a réaffirmé son attachement au dialogue social, qu’elle considère comme le cadre naturel et le plus efficace pour traiter les questions sociales. Elle a également demandé la reprise des négociations collectives, la garantie des droits matériels et réglementaires des travailleurs et l’application des accords signés.

La commission a également exprimé sa totale solidarité avec les personnes sinistrées suite aux récentes précipitations et les graves dégâts causés dans plusieurs régions, appelant à une intervention urgente pour protéger les citoyens et accélérer l’amélioration des infrastructures.