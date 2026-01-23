La Bourse de Tunis poursuit son début d’année sur une note constructive. La séance du jeudi 22 janvier 2026, quinzième jour de cotation de l’année, s’est achevée sur une légère progression des principaux indices, confirmant une dynamique de marché globalement positive, bien que marquée par une sélectivité accrue des investisseurs.

Le TUNINDEX a clôturé à 13 974,99 points, en hausse de 0,19 %, atteignant au passage un nouveau plus haut annuel. De son côté, le TUNINDEX20 a gagné 0,14 %, à 6 221,19 points, traduisant la bonne tenue des grandes capitalisations. La capitalisation boursière s’est établie à 36,1 milliards de dinars, en progression de 0,20 % sur la séance et de plus de 4 % depuis le début de l’année.

Un marché équilibré, sans excès directionnel

La physionomie de la séance reflète un marché en phase de consolidation constructive. Sur l’ensemble des valeurs cotées, 28 titres ont terminé en hausse, contre 27 en baisse, tandis que 12 valeurs sont restées inchangées. Ce quasi-équilibre illustre une hésitation saine, typique d’un marché qui digère ses gains récents sans basculer dans une phase corrective marquée.

Liquidité en nette amélioration depuis début 2026

L’un des signaux les plus encourageants reste la progression soutenue de l’activité. Les capitaux échangés sur la séance ont avoisiné 12,9 millions de dinars, concentrés quasi exclusivement sur le marché principal. Mais c’est surtout la lecture annuelle qui retient l’attention : les capitaux cumulés en 2026 dépassent désormais 282 millions de dinars, soit une hausse de plus de 150 % par rapport à la même période de 2025.

Cette montée en puissance de la liquidité s’appuie largement sur le carnet d’ordres central, qui capte plus de 96 % des flux, ainsi que sur le compartiment A, lequel concentre plus de 80 % des capitaux échangés. Les investisseurs privilégient clairement les valeurs liquides et bien capitalisées, confirmant une approche prudente mais rationnelle.

Rotation sectorielle au profit des cycliques

Sur le plan sectoriel, la séance a été marquée par une rotation visible en faveur des secteurs cycliques. L’indice du Bâtiment et des Matériaux de Construction s’est distingué avec une hausse de 1,08 %, suivi par l’Agro-alimentaire et Boissons (+1,02 %), les Industries (+0,87 %) et les Matériaux de base (+0,80 %).

À l’inverse, les Produits ménagers et de soin personnel ont reculé de 0,81 %, tandis que les Assurances et les Banques ont affiché de légères consolidations. Cette configuration suggère une prise de bénéfices sectorielle, sans remise en cause de la tendance de fond.

Valeurs en vue : activité et volatilité au rendez-vous

Côté valeurs, Amen Bank s’est hissée en tête des échanges en termes de capitaux, suivie par Unimed, One Tech Holding, BIAT et CIL. Ces titres concentrent l’essentiel de l’attention des investisseurs institutionnels.

La séance a également été animée par de fortes variations individuelles. SOTETEL et ESSOUKNA ont signé les meilleures performances journalières, avec des hausses supérieures à 5 %, tandis que STIP, ALKIMIA et BH Leasing ont enregistré les replis les plus marqués.

Un marché constructif, mais exigeant

En définitive, la Bourse de Tunis évolue dans un environnement favorable, soutenu par la hausse des volumes et une rotation sectorielle cohérente avec le cycle économique. Toutefois, la sélectivité reste de mise : la performance se construit valeur par valeur, et les investisseurs semblent privilégier une gestion active, attentive aux fondamentaux et aux niveaux de valorisation.

Dans ce contexte, la tendance demeure modérément haussière, mais appelle à la prudence tactique. Plus qu’un marché d’euphorie, la place tunisienne offre aujourd’hui un terrain propice aux stratégies d’arbitrage et de stock-picking discipliné.

📈 Plus fortes hausses

SOTETEL : +5,87 %

ESSOUKNA : +5,75 %

STA : +4,44 %

SITS : +4,41 %

UADH : +4,00 %

📉 Plus fortes baisses