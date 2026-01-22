Au terme de l’exercice 2025, Attijari Bank affiche une dynamique contrastée, marquée par une forte progression de la collecte de dépôts, une contraction de l’activité de crédit, et un renforcement de ses engagements stratégiques en matière d’inclusion, de digitalisation et d’ESG.

La banque a enregistré une hausse de 7,6 % des dépôts de la clientèle par rapport à fin 2024, portée principalement par la progression des dépôts à vue (+7,9 %) et des comptes d’épargne (+8,7 %). Cette évolution témoigne d’un renforcement de la confiance des clients et d’une capacité accrue de mobilisation de ressources stables dans un environnement économique encore contraint.

À l’inverse, les encours de crédits à la clientèle ont reculé de 2,8 %, s’établissant à 7,13 milliards de dinars à fin décembre 2025.

Sur le plan de l’activité bancaire, les produits d’exploitation ont progressé de 1,5 %, atteignant 1,17 milliard de dinars. Toutefois, cette évolution reste partiellement neutralisée par une augmentation des charges d’exploitation bancaire (+3,6 %) et des charges opératoires (+8,2 %). Dans ce contexte, le Produit Net Bancaire (PNB) affiche une quasi-stabilité, avec une hausse limitée à 0,2 %, pour s’établir à 709,5 millions de dinars. Le coefficient d’exploitation ressort à 51,8 %, traduisant une efficacité opérationnelle maîtrisée, malgré les pressions sur les coûts.

Au-delà des indicateurs financiers, Attijari Bank a poursuivi en 2025 une stratégie active d’engagement sociétal et de transformation. La banque a renforcé ses actions en faveur de la diversité et de l’inclusion, notamment à travers des programmes dédiés à l’égalité professionnelle et à l’entrepreneuriat féminin. Elle a également multiplié les initiatives liées à l’éducation financière, à la sécurité digitale et au soutien des entreprises à l’international.

Enfin, l’ouverture aux technologies émergentes, en particulier à l’intelligence artificielle, constitue un axe stratégique affirmé, positionnant la banque comme un acteur attentif aux mutations structurelles du secteur financier.

Dans l’ensemble, les faits marquants de 2025 dessinent le profil d’une banque solide sur le plan de la liquidité et résolument engagée dans une stratégie de long terme axée sur la durabilité, l’innovation et l’inclusion.