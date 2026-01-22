La Tunisie a inauguré, pour la première fois, une unité de production de passeports lisibles à la machine au sein de la section consulaire de son ambassade à Pékin, a annoncé jeudi la mission diplomatique.

À partir du lundi 26 janvier 2026, l’ambassade entamera la délivrance des passeports en présentiel au profit des ressortissants tunisiens résidant en Chine ainsi que dans les pays relevant de sa circonscription consulaire, à savoir le Vietnam, le Cambodge, la Mongolie, le Laos et le Myanmar, selon un communiqué publié sur la page officielle de l’ambassade.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts visant à améliorer et moderniser les services consulaires destinés à la communauté tunisienne établie en Asie de l’Est et du Sud-Est, a précisé la même source.

La nouvelle unité permettra notamment de réduire les délais de traitement et de faciliter l’obtention des documents de voyage, avec la possibilité de délivrance le jour même, conformément aux procédures légales en vigueur.

La mise en place de ce dispositif a été réalisée grâce à une coordination entre le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger et le ministère de l’Intérieur, qui a dépêché une équipe spécialisée à Pékin afin d’assurer le lancement de l’opération.

L’ambassade a assuré qu’elle poursuivra ses efforts pour améliorer la qualité des prestations fournies aux Tunisiens résidant dans sa zone d’accréditation.