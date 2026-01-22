Tunis, 22 janvier – Le temps sera passagèrement nuageux sur la plupart des régions, avant de devenir progressivement très nuageux sur le nord-ouest. Des pluies éparses sont prévues et s’étendront graduellement aux régions du nord, puis localement au centre et au sud du pays, où elles pourront être accompagnées d’orages.

Le vent soufflera de secteur ouest. Il sera relativement fort à progressivement fort près des côtes, et modéré à relativement fort à l’intérieur du pays. Sa vitesse pourra dépasser temporairement les 60 km/h sous forme de rafales.

La mer sera agitée à localement très agitée au nord, et très agitée à localement houleuse sur les côtes est.

Les températures maximales oscilleront généralement entre 13 et 18 degrés. Elles atteindront environ 10 degrés sur les hauteurs ouest.