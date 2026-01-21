L’École nationale d’administration (ENA) organisera, au mois de février prochain, une journée d’information pour promouvoir son nouveau programme de cycles de formation courte dans le domaine de la gestion administrative moderne. Ce programme est destiné aux cadres des administrations publiques.

Cette initiative vise notamment les cadres administratifs, directeurs généraux et présidents-directeurs généraux des ministères, des collectivités locales et des établissements publics.

L’objectif de cette journée est de présenter le programme, dont le lancement fait suite à un arrêté de la Cheffe du gouvernement en date du 16 janvier 2026. L’occasion sera également de partager le retour d’expérience d’une session pilote récemment dédiée aux cadres de la Présidence du gouvernement.

Parallèlement, la direction de l’ENA annonce qu’elle accepte dès à présent les demandes d’organisation de ces cycles de formation. Elle s’engage à y répondre et à mobiliser tous les moyens nécessaires pour assurer le succès de ce programme, pour lequel un plan d’action spécifique est actuellement en cours d’élaboration.