La 7ᵉ journée de la phase de Ligue de la Ligue des champions s’est disputée mardi et mercredi, avec plusieurs surprises et résultats marquants.
Résultats clés de mardi 20 janvier
Sporting Portugal 2 – 1 Paris SG
Real Madrid 6 – 1 Monaco
Olympiakos 2 – 0 Bayer Leverkusen
FC Copenhague 1 – 1 Naples
Inter Milan 1 – 3 Arsenal
Villarreal 1 – 2 Ajax Amsterdam
Kairat Almaty 1 – 4 Club Bruges
Tottenham 2 – 0 Dortmund
Bodo/Glimt 3 – 1 Manchester City
Matches à suivre mercredi 21 janvier
18h45 : Qarabag – Eintracht Francfort, Galatasaray – Atlético Madrid
21h00 : Juventus Turin – Benfica, Bayern Munich – Union St-Gilloise, Slavia Prague – FC Barcelone, Atalanta Bergame – Athletic Bilbao, Marseille – Liverpool, Newcastle – PSV Eindhoven, Chelsea – Pafos FC
Classement après la 7ᵉ journée
Rang Équipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Arsenal 21 7 7 0 0 20 2 +18
2 Real Madrid 15 7 5 0 2 19 8 +11
3 Bayern Munich 15 6 5 0 1 18 7 +11
4 Tottenham 14 7 4 2 1 15 7 +8
5 Paris SG 13 7 4 1 2 20 10 +10
6 Sporting Portugal 13 7 4 1 2 14 9 +5
7 Manchester City 13 7 4 1 2 13 9 +4
8 Atalanta Bergame 13 6 4 1 1 8