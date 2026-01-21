Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, en visite de travail en Jordanie, a co-présidé, mardi, avec le Vice-Premier ministre et ministre jordanien des Affaires étrangères et des Expatriés, Ayman Safadi, une séance de travail consacrée à l’évolution de la coopération bilatérale dans divers domaines et aux moyens de la renforcer davantage.

Les questions d’intérêt commun aux niveaux régional et international ont aussi été évoquées.

Cette séance de travail a été une occasion de réaffirmer la volonté des deux parties de concrétiser la ferme détermination politique des dirigeants des deux pays frères à poursuivre le renforcement des relations de fraternité et de coopération et à les hisser aux plus hauts niveaux.

Elle a également permis de saluer la dynamique positive que connaissent les relations bilatérales entre la Tunisie et la Jordanie et de passer en revue les domaines de coopération existants entre les deux pays, indique le département des Affaires étrangères dans un communiqué.

L’accent a été mis sur la nécessité de tirer parti des opportunités prometteuses de coopération dans de nombreux secteurs, notamment le tourisme, les technologies de l’information et de la communication, l’agriculture, l’industrie, le transport, la santé et la formation professionnelle, outre l’importance d’accroître le volume des échanges commerciaux de divers produits alimentaires et agricoles, en particulier l’huile d’olive tunisienne, et les produits pharmaceutiques.

À cet égard, il a été convenu d’élaborer, au cours des prochaines semaines, un plan d’action visant à concrétiser des projets de coopération opérationnels dans les domaines précités, afin d’insuffler un nouvel élan aux relations diplomatiques de longue date établies il y a soixante-dix ans.

Les deux parties ont réaffirmé, à cette occasion, la profondeur des liens historiques unissant les deux pays et les deux peuples frères.

Par ailleurs, les deux ministres ont examiné les défis posés par l’accélération de l’évolution des événements sur les scènes internationale et régionale et la nécessité d’une coordination étroite et d’une solidarité entre les deux parties pour y faire face, contribuant ainsi à la consolidation des fondements de la sécurité et de la stabilité dans la région.

Dans ce cadre, une large convergence de vues a été constatée concernant l’ensemble des questions abordées, au premier rang desquelles la question palestinienne.

Le ministre des Affaires étrangères a réaffirmé la position de principe de la Tunisie en faveur du peuple palestinien frère, de son droit à l’autodétermination et de sa lutte pour recouvrer l’ensemble de ses droits historiques légitimes et l’établissement de son État indépendant sur l’intégralité de son territoire, avec Al-Qods Al-Charif pour capitale.

À cette occasion, les deux parties ont signé un Mémorandum d’Entente entre l’Académie Diplomatique Internationale de Tunis et l’Institut Diplomatique Jordanien, visant notamment à soutenir la coopération dans les domaines de la formation diplomatique, de la recherche en relations internationales et de l’enseignement des langues étrangères.