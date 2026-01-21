La demande nationale de produits pétroliers a enregistré, entre fin novembre 2024 et fin novembre 2025, une hausse de 3 %, pour atteindre 4293 ktep, selon le rapport sur “la conjoncture économique (novembre 2025)” que vient de publier l’Observatoire National de l’Energie et des Mines.

Cette évolution résulte, notamment, d’une augmentation de la consommation d’essence (+9 %) et de jet d’aviation (+19 %). En revanche, la demande de fuel a reculé de 15 %, tandis que celle du gasoil est restée quasiment stable.

La structure de la consommation des produits pétroliers n’a pas connu de changement significatif entre fin novembre 2024 et fin novembre 2025, à l’exception, de quelques produits, notamment, les essences dont la part est passée de 19% à 21 %, le gasoil dont la part est passée de 45 % à 44% et le Jet de 6% à 7 % sur la même période.

La consommation de carburants routiers a enregistré entre fin novembre 2024 et fin novembre 2025, une hausse de 3%. Elle représente 65% de la consommation totale des produits pétroliers.

Pour la consommation de GPL, elle a enregistré entre fin novembre 2024 et fin novembre 2025, une hausse de 6%. Celle de coke de pétrole a enregistré une légère baisse de 1% entre fin novembre 2024 et fin novembre 2025 (données partiellement estimées). Ce produit est utilisé, exclusivement, par les cimenteries et il est substituable par le gaz naturel et le fuel lourd.

D’autre part, la consommation de jet aviation a enregistré une hausse importante de 19% à fin novembre 2025 par rapport à la même période de l’année précédente.

Hausse de 9% de la demande totale de gaz naturel

La demande totale de gaz naturel a enregistré une hausse de 9% entre fin novembre 2024 et fin novembre 2025 pour se situer à 4485 ktep-pci. La demande pour la production électrique a enregistré une hausse de 11%, celle pour la consommation finale a augmenté aussi de 2%.

Le secteur de la production électrique reste, de loin, le plus grand consommateur de gaz naturel (73% de la demande totale à fin novembre 2025), la production électrique est en effet basée sur le gaz naturel d’environ 94%.

Pour les usages finaux (hors production électrique), la demande de gaz naturel a connu une augmentation de 2% pour se situer à 1202 ktep-pci. La demande des clients moyenne et basse pression a enregistré une hausse de 2% et celle des clients haute pression a enregistré une augmentation de 3%.

La consommation spécifique globale des moyens de production électrique a enregistré une hausse de 5% entre fin novembre 2024 et fin novembre 2025 pour se situer à 206 tep/GWh. D’ailleurs, la production d’électricité à partir du gaz naturel a enregistré une progression de 5% entre fin novembre 2024 et fin novembre 2025, selon la même source.