Le complexe culturel et sportif d’El Menzah 6 accueillera, le 14 février prochain, la première édition du Festival de la mode et de l’habit artisanal tunisien.

Des artisans et artisanes venus de différentes régions de la République et spécialisés dans divers domaines ( tissage, broderie, poterie, création de bijoux…) ainsi que plusieurs créateurs de mode, participeront à ce festival.

L’objectif est de mettre en valeur le patrimoine tunisien, de présenter le vêtement traditionnel tunisien comme une identité vivante, de le réintégrer dans le quotidien des Tunisiens, tout en soutenant les artisans et en ouvrant de nouvelles perspectives économiques pour eux, selon les organisateurs.

« Cette manifestation porte un message de reconnaissance envers le travail artisanal qui a redonné à l’habit traditionnel une touche contemporaine ainsi qu’une empreinte historique et identitaire, en le sauvant de l’oubli et en le présentant au monde dans une image moderne et raffinée », a déclaré dimanche à l’agence TAP Leïla Mansour, artisane et initiatrice de ce festival.

Selon elle, ce rendez-vous « réunira authenticité, élégance et patrimoine tunisien, tout en le mêlant à la créativité contemporaine », à travers un espace valorisant la diversité et la richesse du patrimoine tunisien, tant en Tunisie qu’à l’étranger.

Le programme prévoit une exposition dédiée aux métiers traditionnels tunisiens ainsi qu’un concours national consacré au vêtement traditionnel, afin d’élire la reine du vêtement traditionnel tunisien, sous le slogan : « Le vêtement traditionnel… une identité portée en tout temps et en tout lieu ».

Le festival proposera également le plus grand défilé tunisien, visant à mettre en valeur la beauté et l’authenticité du vêtement traditionnel, avec la participation de créateurs et artistes venus de différentes régions, selon la même source.