La Bourse de Tunis a signé une semaine exceptionnelle du 12 au 16 janvier 2026, portée par un net regain d’optimisme des investisseurs et une activité en forte hausse. Les principaux indices ont enchaîné les séances positives, confirmant un début d’année résolument haussier.

Le TUNINDEX a progressé de 5,09 % sur la semaine, clôturant à 13 806 points, tandis que le TUNINDEX20 a fait encore mieux avec une hausse de 5,68 %, signe que les plus grandes capitalisations ont pleinement participé au mouvement.

Les banques en locomotive du marché

Sans surprise, le secteur bancaire a joué le rôle de moteur. Son indice sectoriel a bondi de 6,41 %, confirmant son poids déterminant dans la dynamique du marché. Plusieurs valeurs bancaires ont affiché des performances solides, soutenues par des volumes d’échanges conséquents et un intérêt marqué des investisseurs.

Plus largement, l’indice des sociétés financières a gagné 5,88 %, illustrant la confiance retrouvée dans les valeurs financières, perçues comme les piliers de la cote tunisienne.

La consommation et l’agroalimentaire s’invitent à la hausse

Autre fait marquant de la semaine : l’élargissement de la hausse à d’autres secteurs.

Les biens de consommation (+5,41 %) et l’agroalimentaire et boissons (+5,07 %) ont signé de belles performances, traduisant un retour progressif des investisseurs vers des valeurs liées à la demande intérieure.

Cette diffusion sectorielle est généralement perçue comme un signal positif, car elle réduit la dépendance du marché à un seul compartiment.

Des échanges en forte accélération

L’enthousiasme s’est également reflété dans les volumes.

Les capitaux échangés sur la semaine ont atteint près de 88 millions de dinars, en hausse spectaculaire, avec plus de 93 % réalisés sur les titres de capital. La séance du 14 janvier s’est distinguée comme la plus active de la semaine.

Cette montée en puissance des échanges confirme un retour de la liquidité, souvent indispensable à la durabilité d’un mouvement haussier.

Palmarès : des gagnants très visibles

Côté valeurs, certaines actions ont particulièrement brillé.

SOMOCER s’est imposée comme la star de la semaine avec un gain de +15,91 %, suivie de AETECH (+13,89 %) et de BIAT (+11,49 %). À l’inverse, quelques titres ont souffert, à l’image de ASSAD (-11,11 %) ou CELLCOM (-10,22 %).

Ces écarts illustrent un marché de plus en plus sélectif, où les investisseurs arbitrent rapidement entre valeurs porteuses et dossiers jugés plus fragiles.

Une ombre au tableau : le bâtiment en retrait

Seul véritable point noir de la semaine, le secteur du bâtiment et des matériaux de construction a reculé de 2,08 %, à contre-courant de la tendance générale. Une contre-performance qui rappelle que tous les secteurs ne bénéficient pas encore du même dynamisme.

Un début d’année prometteur, mais à surveiller

En résumé, la Bourse de Tunis entame 2026 sur une note très encourageante, portée par les banques, soutenue par la consommation et accompagnée d’un net regain de liquidité.

Si la tendance reste favorable, les observateurs appellent toutefois à la prudence : la forte concentration des performances sur certains secteurs impose une diversification vigilante et un suivi attentif des prochains indicateurs économiques.

Source : Rapport hebdomadaire « La semaine boursière du 12 au 16 janvier 2026 », BVMT