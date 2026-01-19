La sélection tunisienne de football a perdu six places au classement mondial de la Fédération internationale de football association (FIFA), publié lundi. Les Aigles de Carthage passent ainsi de la 41e à la 47e position au niveau mondial.

Huitième place africaine pour les Aigles de Carthage

Ce recul place désormais la Tunisie au huitième rang continental. Elle se situe derrière le Maroc, première nation africaine et 8e mondiale, suivi du Sénégal (12e), du Nigéria (26e), de l’Algérie (28e), de l’Égypte (31e), de la Côte d’Ivoire (37e) et du Cameroun (45e).

Cette position reflète une dynamique récente marquée par des résultats mitigés dans les compétitions internationales disputées ces derniers mois.

Parcours récent en compétitions continentales et régionales

Lors de la dernière édition de la Coupe d’Afrique des nations, organisée au Maroc, la sélection tunisienne avait été éliminée en huitièmes de finale. Cette compétition a été remportée par le Sénégal, vainqueur en finale face au pays hôte dimanche à Rabat.

Avant cette CAN, la Tunisie avait également participé à la Coupe arabe FIFA Qatar-2025. Les Aigles de Carthage n’y avaient enregistré qu’une seule victoire, obtenue contre le pays hôte (3-0). Leur parcours s’était également soldé par une défaite face à la Syrie (0-1) et un match nul contre la Palestine (2-2).

Stabilité en tête du classement mondial

Au sommet du classement FIFA, l’Espagne conserve la première place mondiale. Elle devance l’Argentine, classée deuxième, tandis que la France complète le podium à la troisième position.

L’Angleterre occupe la quatrième place, devant le Brésil et le Portugal, respectivement cinquième et sixième. Les Pays-Bas se classent septièmes, suivis par la Belgique (8e) et l’Allemagne (9e). La Croatie ferme le top 10 mondial.

Prochaine mise à jour attendue en avril

La FIFA a indiqué que la prochaine publication du classement mondial des équipes nationales interviendra le 1er avril 2026. Ce rendez-vous permettra d’évaluer l’évolution des sélections à l’issue des prochaines fenêtres internationales.