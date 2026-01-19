Trois établissements de jeunesse du gouvernorat de Tozeur ont été dotés, samedi, d’équipements et de matériels destinés aux clubs de robotique, dans le cadre du projet “Tozeur, oasis des sciences et des technologies”, lancé en mai 2025.

Cette initiative fait suite à la signature d’une convention de partenariat entre le commissariat régional de la jeunesse et des sports de Tozeur et l’association « Youth Vision » de Tataouine, chargée de la mise en œuvre du projet.

Les équipements, distribués à la Maison des jeunes de Tozeur ainsi qu’aux complexes de jeunesse de Tozeur et de Nefta, visent à renforcer les clubs de robotique et à offrir aux jeunes de la région des opportunités d’initiation aux technologies innovantes, de développement de leurs compétences et de valorisation de leurs talents, a indiqué la cheffe du projet « Tozeur, oasis des sciences et des technologies », Meriem Sghaier. Ce projet, lancé en mai 2025 pour une durée de deux ans.

Elle a précisé que le projet “Tozeur, oasis des sciences et des technologies” s’inscrit dans le cadre du projet national SWAFY (Science With And For Youth), financé par l’Union européenne en partenariat avec l’Agence nationale de promotion de la recherche scientifique.

Déployé dans plusieurs gouvernorats, ce programme ambitionne de faciliter l’accès des jeunes à l’innovation scientifique et technologique et de créer un environnement favorable au développement des compétences dans ces domaines, a-t-elle ajouté.

Dans le cadre de sa mise en œuvre, une convention de partenariat a également été conclue avec le commissariat régional de l’éducation à Tozeur, permettant la création de 15 clubs de robotique dans les écoles primaires des six délégations du gouvernorat, a-t-elle relevé. Chaque délégation a, ainsi, été dotée d’au moins un club dans un lycée et un autre dans un collège, en plus de la fourniture d’équipements spécialisés pour appuyer le travail des animateurs.

Parallèlement, des cycles de formation ont été organisés au profit d’enseignants du secondaire et de cadres d’animation des établissements de jeunesse, afin de renforcer leurs compétences en robotique et de les habiliter à transmettre des connaissances simplifiées aux apprenants, les initier à la maîtrise des équipements et stimuler leur créativité à travers la conception de nouveaux modèles robotiques.