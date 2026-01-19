Une séance de travail s’est tenue, vendredi, au siège du gouvernorat de Kébili consacrée à l’examen des moyens de dynamiser et développer le tourisme saharien dans la région.

Le commissaire régional au tourisme, Youssef Souf a indiqué, samedi à l’Agence TAP, que l’accent a été mis sur la promotion du village oasien Ksar Ghilane et des manifestations sportives dans le sahara ainsi que le renforcement des campagnes de propreté au niveau des sites touristiques à Kébili-sud et Douz sud.

Les préparatifs du salon international du tourisme saharien et oasien qui sera organisé, en novembre 2026, ont été également évoqués lors de cette réunion, a ajouté la même source.