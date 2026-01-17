La 14e journée du championnat de la Ligue 2 de football professionnel s’est poursuivie samedi avec plusieurs rencontres disputées dans les deux poules. Les résultats enregistrés ont confirmé l’équilibre en Poule A, tandis que la Poule B a été marquée par plusieurs succès nets.

Poule A : équilibre et partages des points

En Poule A, les deux rencontres programmées samedi se sont soldées par des matches nuls. À Chebba, le CS Chebba et Sfax Railways Sports se sont quittés sur un score vierge (0-0), sans parvenir à se départager.

À Kerkennah, l’Océano Club de Kerkennah et le SC Ben Arous ont partagé les points (1-1), un résultat qui permet aux visiteurs de consolider leur position dans le haut du classement.

La suite de la 14e journée dans cette poule se jouera dimanche à 14h00 avec cinq rencontres, notamment CS Hammam-Lif – EM Mahdia et US Tataouine – US Boussalem.

Au classement provisoire, le CS Hammam-Lif conserve la tête avec 27 points en 13 matches, devant l’US Tataouine (25 pts) et l’ES Hammam-Sousse (23 pts).

Poule B : des victoires décisives

La Poule B a offert davantage de spectacle samedi. À l’Ariana, l’AS Ariana s’est imposée face à Kalaa Sport (1-0). À Jendouba, l’AS Kasserine a remporté une victoire importante à l’extérieur contre Jendouba Sport (2-1).

À Sidi Bouzid, l’Olympique local et le SC Moknine ont fait match nul (2-2), tandis que l’ES Bouchemma a battu l’EGS Gafsa (1-0). Le score le plus large de la journée a été enregistré à Redeyef, où le CS Redeyef a dominé l’AS Jelma (4-0).

Deux rencontres restent au programme dimanche, dont CS Korba – Stade Gabésien.

Au classement, l’AS Sakiet Edaier occupe la première place avec 28 points, suivie du Stade Gabésien (27 pts) et de l’AS Kasserine (24 pts).