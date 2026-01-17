Le ministre des transports, Rachid Amri, a effectué ce vendredi une visite inopinée dans plusieurs services techniques et administratifs relevant de l’Agence technique du transport terrestre (ATTT), notamment son siège annexe situé à l’avenue Kheireddine Pacha à Tunis, la direction régionale de Tunis ainsi que le centre de visite technique des véhicules d’El Bokri.

Selon un communiqué du département publié vendredi soir, le ministre a souligné la nécessité de poursuivre l’amélioration des services fournis aux citoyens et de veiller à leur conformité aux cadres réglementaires requis, à travers le renforcement de l’efficacité des systèmes d’information utilisés dans les différentes opérations techniques et administratives, l’amélioration des mécanismes de contrôle, le renforcement de la transparence et la lutte contre les dépassements.

Il a également mis l’accent sur l’importance de garantir la fiabilité et la sécurité des opérations techniques et administratives assurées par l’Agence technique du transport terrestre, en raison de leur rôle essentiel dans la protection des vies et des biens, ainsi que dans l’amélioration des indicateurs de sécurité routière.