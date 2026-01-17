Après plusieurs mois d’évolution prudente, la Bourse de Tunis démarre l’année 2026 sur une note résolument positive. La semaine du 12 au 16 janvier marque un tournant, tant par l’ampleur de la hausse que par la qualité des flux observés.

Une semaine clairement haussière

Les principaux indices de la place tunisienne ont enregistré une progression soutenue. Le TUNINDEX s’est établi à 13 806 points, en hausse de 5,09 % sur la semaine, tandis que le TUNINDEX20, qui regroupe les plus grandes capitalisations, a fait encore mieux avec +5,68 %.

Ce mouvement haussier n’a rien d’anecdotique. Il s’est construit séance après séance, avec une accélération notable en milieu de semaine, traduisant un retour progressif mais ferme de la confiance des investisseurs. Sur le plan annuel, les indices affichent désormais une performance positive, confirmant un début d’exercice encourageant.

Des volumes qui confirment la tendance

La hausse des indices s’est accompagnée d’une activité soutenue. Plus de 87 millions de dinars ont été échangés sur la cote durant la semaine, avec une concentration marquée des capitaux sur la séance du 14 janvier, qui à elle seule a représenté plus de la moitié des échanges hebdomadaires.

Autre signal rassurant : les titres de capital ont largement dominé les transactions, traduisant un appétit accru pour le risque et une préférence claire pour l’investissement productif plutôt que les instruments de court terme.

Les banques et la consommation en tête de la rotation sectorielle

Sur le plan sectoriel, la lecture est sans ambiguïté. Les valeurs financières ont joué un rôle moteur dans la progression du marché. L’indice des banques a progressé de plus de 6 %, confirmant leur statut de pilier du marché tunisien, tant par leur poids que par leur capacité à attirer des flux significatifs.

À leurs côtés, les secteurs liés à la consommation – produits ménagers, biens de consommation, agroalimentaire – ont également affiché de solides performances. Cette dynamique reflète une recherche de visibilité sur les résultats, de résilience des marges et de modèles économiques éprouvés.

À l’inverse, le secteur du bâtiment et des matériaux de construction est resté sous pression, enregistrant un repli hebdomadaire. Un rappel que la reprise reste sélective et que certains compartiments demeurent fragilisés par un environnement économique plus contraignant.

Des valeurs locomotives bien identifiées

Parmi les titres les plus actifs de la semaine figurent plusieurs grandes signatures du marché, notamment dans le secteur bancaire et l’agroalimentaire. Certaines valeurs ont affiché des hausses à deux chiffres, confirmant l’intérêt marqué des investisseurs pour les dossiers jugés solides et bien positionnés.

Cette concentration des échanges sur des capitalisations importantes constitue un signal de maturité du mouvement haussier : il ne s’agit pas d’un simple rebond spéculatif, mais bien d’un repositionnement progressif sur des valeurs de fond.

Un marché plus confiant, mais toujours sélectif

Si le bilan de la semaine est indéniablement positif, il appelle néanmoins à la nuance. Après une progression rapide, des phases de consolidation technique ne sont pas à exclure. Le marché semble entrer dans une phase où la sélectivité primera sur l’élan général.

Pour les dirigeants, investisseurs institutionnels et cadres gestionnaires, le message est clair :

👉 la Bourse de Tunis envoie des signaux encourageants, mais la création de valeur passera par une lecture fine des fondamentaux, une attention accrue aux secteurs porteurs et une discipline renforcée dans le timing d’intervention.

Un début d’année sous le signe du pragmatisme

En définitive, cette semaine boursière marque un début d’année constructif pour la place tunisienne. La dynamique observée suggère un marché plus confiant, mieux orienté, mais toujours conscient des défis macroéconomiques.

Un optimisme mesuré, porté par les grandes valeurs et les secteurs défensifs, qui pourrait bien constituer la trame des prochaines semaines.

Activité & Liquidité du marché

Volumes & capitaux

Capitaux échangés (cote) : 64,4 MDT

Volume total semaine : 87,7 MDT

Quantités traitées : 5,75 millions de titres

📌 Concentration notable :

Le 14 janvier concentre 36,5 % des capitaux hebdomadaires → probable réallocation institutionnelle.

concentre des capitaux hebdomadaires → probable réallocation institutionnelle. Les titres de capital représentent > 93 % des volumes → appétit pour le risque en hausse.

Analyse sectorielle – Rotation claire

Meilleurs secteurs (Var. hebdomadaire)

Produits ménagers & soins personnels : +6,52 %

Banques : +6,41 %

Sociétés financières : +5,88 %

Biens de consommation : +5,41 %

Agroalimentaire & boissons : +5,07 %

Secteur sous pression

Bâtiment & matériaux de construction : –2,08 %

Lecture stratégique :

Rotation défensive + financière très claire.

très claire. Les investisseurs privilégient : marges stables, pricing power, visibilité bénéficiaire.

Le BTP reste pénalisé (coûts, demande, financement).

Lecture technique globale (Market Timing)

Tendance court terme : haussière, bien établie

: haussière, bien établie Breadth de marché : large (hausse multi-sectorielle)

: large (hausse multi-sectorielle) Volume : en confirmation, pas de divergence baissière

: en confirmation, pas de divergence baissière ⚠️ Risque à court terme : prise de bénéfices possible après +5 % hebdo

Synthèse stratégique – “So What ?”

Bull Case

Flux concentrés sur grandes capitalisations

Banques & consommation en leadership

Hausse soutenue par les volumes

Début d’année constructif (YTD positif)

Bear Case

Rallye rapide → risque de consolidation technique

Secteurs cycliques toujours faibles (BTP)

Sélectivité de plus en plus forte

Verdict Analyste

Biais marché : HAUSSIER mais sélectif

Score de conviction : 7,5 / 10

👉 Stratégie recommandée :

Surpondérer : Banques, Agroalimentaire, Produits de consommation

Sous-pondérer : BTP, valeurs spéculatives sans catalyseur

Privilégier les pullbacks techniques plutôt que l’achat en poursuite