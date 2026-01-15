Indices en hausse, volumes en progression et retour de la confiance des investisseurs : la Bourse de Tunis confirme un début d’année 2026 prometteur.

La Bourse de Tunis poursuit son redressement en ce début d’année 2026. Lors de la séance du jeudi 15 janvier, les principaux indices ont enregistré une nette progression, soutenue par une amélioration sensible de la liquidité et une rotation sectorielle favorable aux valeurs de consommation et financières.

Le TUNINDEX a clôturé à 13 701,64 points, en hausse de 1,87 %, tandis que le TUNINDEX20 s’est apprécié de 2,17 %, atteignant 6 104,87 points. Les deux indices inscrivent ainsi de nouveaux plus hauts annuels, confirmant une tendance positive dès les premières semaines de l’exercice.

Une hausse crédible, portée par les volumes

Au-delà de la performance des indices, la séance se distingue par la qualité des échanges. Les capitaux traités ont dépassé 19,8 millions de dinars, portant le cumul annuel 2026 à près de 210 millions de dinars, en forte hausse par rapport à la même période de l’année précédente.

Cette progression des volumes renforce la crédibilité du mouvement haussier observé sur les cours et traduit un retour progressif de l’intérêt des investisseurs, dans un marché longtemps pénalisé par un manque de profondeur.

Consommation et financières en tête de la cote

Sur le plan sectoriel, la séance a été dominée par les compartiments liés à la consommation, en particulier les produits ménagers et de soins personnels, qui affichent la meilleure performance journalière. Les biens de consommation, l’agroalimentaire et les assurances ont également enregistré des hausses notables.

Les banques, secteur central de la cote tunisienne, ont contribué positivement à la progression du marché, confirmant leur rôle moteur dans la dynamique actuelle. À l’inverse, le secteur du bâtiment et des matériaux de construction reste en retrait, pénalisé par des perspectives encore jugées incertaines.

Des valeurs très suivies par les investisseurs

L’activité s’est concentrée sur quelques titres phares, notamment TPR, Poulina Group Holding et Amen Bank, qui figurent parmi les valeurs les plus échangées en volume et en capitaux.

Côté performances, Délice Holding, STAR, SAH et One Tech Holding se sont distinguées par des hausses significatives, soutenues par des volumes appréciables, signe d’un positionnement plus stratégique que spéculatif.

🔎 À surveiller la semaine prochaine

L’évolution des volumes : la poursuite de la hausse dépendra de la capacité du marché à maintenir un niveau d’échanges soutenu.

: la poursuite de la hausse dépendra de la capacité du marché à maintenir un niveau d’échanges soutenu. Le secteur bancaire : toute accélération ou consolidation des valeurs bancaires aura un impact direct sur les indices.

: toute accélération ou consolidation des valeurs bancaires aura un impact direct sur les indices. La rotation sectorielle : un éventuel rattrapage des secteurs cycliques pourrait élargir la dynamique haussière.

: un éventuel rattrapage des secteurs cycliques pourrait élargir la dynamique haussière. Les prises de bénéfices : après un démarrage rapide, des phases de consolidation restent possibles à court terme.

Perspectives

Dans l’ensemble, la Bourse de Tunis entame l’année 2026 sur des bases plus constructives. La combinaison d’indices bien orientés, d’une liquidité en amélioration et d’un regain de confiance des investisseurs suggère un climat de marché plus favorable, même si la prudence reste de mise dans un contexte encore marqué par des incertitudes économiques.

4. Palmarès de la Séance (Flux & Prix)

Valeurs les plus actives (Capitaux)

TPR : 2,36 MD TND

: 2,36 MD TND Poulina Group Holding : 1,80 MD TND

: 1,80 MD TND Amen Bank : 1,56 MD TND

Top hausses

Délice Holding : +5,98 %

: +5,98 % STAR : +5,67 %

: +5,67 % Poulina GP Holding : +5,21 %

: +5,21 % SAH : +4,69 %

: +4,69 % One Tech Holding : +4,53 %

Top baisses

Sanimed : -4,29 %

: -4,29 % Wifack Int. Bank : -4,25 %

: -4,25 % SITS : -4,01 %

📌 Lecture flux :

👉 Les hausses sont soutenues par des volumes, notamment sur PGH, SAH et One Tech → intérêt institutionnel réel.

5. Synthèse Stratégique (So What?)

🟢 Bull Case

Indices en tendance haussière confirmée

Forte amélioration de la liquidité

Rotation vers valeurs qualité / cash-flow

Banques et consommation comme piliers du marché

🔴 Bear Case

Risque de prises de bénéfices techniques à court terme

à court terme Sous-performance persistante des secteurs cycliques (construction)

🎯 Verdict Marché