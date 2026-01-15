La premiÃ¨re Ã©dition duÂ Sommet africain sur lâ€™intelligence artificielle et la cybersÃ©curitÃ©Â se tiendra duÂ 30 mars au 1er avril 2026 Ã Hammamet, sur le thÃ¨meÂ Â« Vers une gouvernance numÃ©rique intelligente et sÃ©curisÃ©e pour la transformation digitale des gouvernements africains Â». Cet Ã©vÃ©nement vise Ã Â dÃ©finir une vision africaine souveraine en matiÃ¨re de technologies numÃ©riques, alignÃ©e sur les objectifs de lâ€™Agenda 2063 de lâ€™Union Africaine.

PlacÃ© sous le haut patronage du Conseil de coopÃ©ration scientifique arabe (CCSA)Â et organisÃ© en partenariat avecÂ lâ€™UniversitÃ© de Sfax,Â Al-Bahith Academy Postgraduate StudiesÂ et plusieurs autres institutions acadÃ©miques et technologiques africaines, le sommet rassembleraÂ experts, dÃ©cideurs politiques, chercheurs, start-ups et acteurs du secteur privÃ©Â autour de la deviseÂ Â« Secure Intelligence, Connected Continent Â».

Dâ€™aprÃ¨s les informations publiÃ©esÂ sur les rÃ©seaux sociaux du CCSA, les dÃ©bats porteront sur des enjeux cruciaux :Â rÃ©gulation agile de lâ€™IA,Â lutte contre les cybermenaces Ã©mergentesÂ (deepfakes, malwares avancÃ©s, attaques DDoS),Â intÃ©gration de lâ€™IA dans les secteurs stratÃ©giquesÂ (FinTech, santÃ©, transport autonome, Ã©ducation), ainsi que leÂ renforcement des compÃ©tences numÃ©riques Ã lâ€™Ã©chelle continentale. UneÂ attention particuliÃ¨reÂ sera accordÃ©e aux dÃ©fis posÃ©s parÂ lâ€™IA super-intelligente Ã lâ€™horizon 2050Â et Ã la notion deÂ cybersÃ©curitÃ© post-humaine.

Le sommet plaidera pour une coopÃ©ration panafricaine renforcÃ©e, notamment par laÂ crÃ©ation de centres rÃ©gionaux de rÃ©ponse aux incidents de sÃ©curitÃ© (CSIRT)Â et lâ€™adoption de cadres lÃ©gislatifs harmonisÃ©s, inspirÃ©s du RÃ¨glement gÃ©nÃ©ral sur la protection des donnÃ©es europÃ©en RGPD.

StructurÃ© autour dâ€™un partenariat public-privÃ©-acadÃ©mique, il ambitionne deÂ positionner lâ€™Afrique non plus seulement comme consommatrice, mais aussi comme conceptrice et rÃ©gulatrice des technologies du futur, tout en garantissantÂ souverainetÃ© numÃ©rique, protection des donnÃ©es et inclusion technologique.