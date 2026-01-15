La Fédération des travailleurs tunisiens à l’étranger (FTTE) organisera, le 24 janvier à Paris, le Forum associatif franco-tunisien placé sous le thème : « Le travail associatif, un pont de solidarité entre les peuples ».

Cet événement vise principalement à ouvrir des perspectives de coopération et de partenariats internationaux entre associations françaises et tunisiennes au service de la diaspora tunisienne. Il aura également pour objectifs de renforcer les canaux de communication entre les associations des deux pays, de permettre l’échange d’expertises et d’expériences, et de soutenir les initiatives portées par les jeunes et les femmes.

Les travaux du forum seront l’occasion de présenter des expériences réussies dans divers domaines : action sociale et humanitaire, éducation, culture, environnement, droits de l’homme, engagement syndical et associatif, ainsi que sport et santé.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts menés par la FTTE pour soutenir le travail associatif et développer l’esprit de coopération civile, dans le strict respect de la neutralité, de la légalité française et des valeurs d’ouverture et de paix.

La FTTE, structure associative indépendante et neutre qui regroupe des travailleurs tunisiens résidant à l’étranger, œuvre dans le cadre de la législation française pour accompagner et soutenir la communauté tunisienne à l’international.