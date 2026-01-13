La Confédération africaine de football (CAF) a procédé mardi au tirage au sort du tour préliminaire des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations CAN 2027.

Au total, 12 sélections nationales participeront à ce tour préliminaire. Il s’agit des équipes les moins bien classées selon le dernier classement mondial de la FIFA, tandis que 42 autres nations sont directement qualifiées pour la phase de groupes des éliminatoires.

Le programme du tour préliminaire:

Djibouti-Soudan du Sud

Tchad -Burundi

Somalie-Maurice

Seychelles-Lesotho

Erythrée- Eswatini

Sao Tomé-et-Principe – Ethiopie

Les matchs se joueront en aller-retour (25 – 31 mars 2026).

NDLR: A l’issue de cette phase, les six équipes victorieuses rejoindront les 42 nations déjà qualifiées pour le tirage au sort de la phase de groupes des éliminatoires de la CAN 2027.