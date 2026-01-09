RABAT — 9 janvier 2025. La sélection marocaine de football s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations (Maroc 2025), après sa victoire face à la sélection camerounaise (2-0). Le quart de finale s’est disputé vendredi au stade Prince Moulay Abdallah.

Une avance marocaine avant la pause

Les Lions de l’Atlas ont ouvert le score en première période. Brahim Diaz a inscrit le premier but de la rencontre à la 26e minute. Cette réalisation a permis à la sélection marocaine de prendre l’avantage avant la mi-temps.

Un second but pour sceller la qualification

En seconde période, le Maroc a consolidé son avance. Ismail Saibari a marqué le deuxième but à la 74e minute, portant le score final à 2-0. Ce but a confirmé la supériorité marocaine dans ce quart de finale.

Le Maroc au rendez-vous du dernier carré

Grâce à ce succès, la sélection marocaine décroche son billet pour les demi-finales de la compétition continentale organisée sur son sol. La qualification s’est construite autour de deux buts inscrits à des moments distincts du match, sans que le score ne soit remis en cause par l’équipe camerounaise.

Une étape franchie dans le tournoi

Ce quart de finale marque une étape importante dans le parcours du Maroc à la CAN 2025. La victoire permet aux Lions de l’Atlas de poursuivre leur participation dans le tournoi et d’accéder au dernier carré, conformément aux objectifs fixés pour cette édition organisée au Maroc.