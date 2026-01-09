TANGER — 9 janvier 2026. Le Sénégal s’est qualifié pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc-2025, après sa victoire face au Mali (1-0), vendredi soir, au Grand Stade de Tanger.

Un but décisif en première période

La rencontre s’est jouée sur un unique but inscrit par Iliman Ndiaye à la 28e minute. L’attaquant sénégalais a profité d’une action offensive bien construite pour tromper la défense malienne et donner l’avantage aux Lions de la Téranga avant la pause.

Un succès maîtrisé jusqu’au coup de sifflet final

Après l’ouverture du score, le Sénégal a conservé son avance jusqu’au terme de la rencontre. La sélection sénégalaise a contenu les tentatives maliennes, sans modifier le score. Aucun autre but n’a été inscrit durant le reste du match.

Cap sur le dernier carré

Grâce à ce succès, le Sénégal rejoint le dernier carré de la compétition continentale. En demi-finales, les joueurs dirigés par Pape Thiaw affronteront le vainqueur du quart de finale opposant l’Égypte à la Côte d’Ivoire.