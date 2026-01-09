Le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Brahim Bouderbala, a souligné jeudi le rôle central de la diplomatie parlementaire dans le soutien des relations extérieures de la Tunisie et l’accompagnement des efforts du gouvernement dans ce domaine.

S’exprimant lors d’une séance de travail avec les membres des groupes de coopération parlementaire avec les pays arabes, Bouderbala a insisté sur l’importance des groupes d’amitié parlementaires, qu’il a qualifiés de leviers essentiels pour renforcer les liens entre institutions législatives, favoriser l’échange d’expériences et d’expertise, et mettre en place des mécanismes de coopération à différents niveaux.

Il a réaffirmé l’intérêt stratégique accordé par la Tunisie à ses relations avec les pays arabes, appelant à adopter des approches concrètes et efficaces afin de consolider cette orientation, selon un communiqué de l’ARP.

Évoquant les mutations que connaît le monde, Bouderbala a également plaidé pour la prise en compte accrue de la dimension humaine dans les relations internationales, recommandant que cette approche guide l’action de la diplomatie parlementaire, en cohérence avec la diplomatie officielle du pays.

De leur côté, les députés présents ont affirmé leur engagement à mobiliser la diplomatie parlementaire au service des intérêts de la Tunisie et du renforcement de sa coopération avec les pays arabes.

Ils ont, à cette occasion, formulé plusieurs propositions visant à améliorer l’efficacité de leur action à travers de nouveaux mécanismes de travail.

Dans une première phase, des groupes d’amitié parlementaires ont été constitués avec l’Arabie saoudite, l’Égypte, la Jordanie, l’Irak, le Sultanat d’Oman, les Émirats arabes unis et le Qatar.