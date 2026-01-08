Placée sous le slogan “Fais du livre ton compagnon”, la 23ème édition du Salon du livre de Bizerte se tiendra du 10 janvier au 8 février 2026 au Centre culturel Cheikh Idriss. Organisé sous l’égide du ministère des affaires culturelles et de la délégation régionale des affaires culturelles de Bizerte, ce rendez-vous est porté par un programme culturel varié.

Le public pourra découvrir une exposition documentaire et une exposition d’arts plastiques, participer à un atelier de calligraphie arabe, ou encore assister à des concours scolaires visant à encourager la lecture et la créativité chez les plus jeunes. Une attention particulière est accordée à la réflexion contemporaine à travers une table ronde consacrée à la production de contenus médiatiques et culturels créatifs à l’ère de l’intelligence artificielle. Le programme comprend également une animation musicale ainsi que des rencontres autour de la présentation de onze ouvrages et de deux recueils de poésie.

En marge du salon, les activités du “festival du livre” viendront enrichir cette dynamique à travers une série d’animations parallèles. Ateliers, rencontres, spectacles d’animation, concours pour enfants, activités des clubs littéraires au sein des institutions culturelles, ainsi que des programmes spécifiques dédiés aux personnes en situation de handicap et à besoins spécifiques sont au programme. Des prix, des projections cinématographiques, des représentations artistiques, musicales et théâtrales, ainsi que des rencontres avec des étudiants créateurs viendront compléter le programme culturel.