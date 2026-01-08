Maintien de l’activité du groupe

Le groupe Agence française de développement (AFD) a maintenu en 2025 un niveau d’activité comparable à 2024, estimé à 13,7 milliards d’euros, répartis entre l’AFD, Proparco et Expertise France. Selon le communiqué du groupe, cette performance repose sur l’action combinée de ses différentes entités :

AFD : 10 milliards d’euros pour les clients publics et la société civile.

Proparco : 3,2 milliards d’euros pour l’accompagnement du secteur privé.

Expertise France : 565 millions d’euros pour la coopération technique.

Le total des versements du Groupe devrait atteindre 9,5 milliards d’euros, dont 2 milliards pour Proparco. Plus de 4 300 projets sont actuellement en cours de mise en œuvre par l’AFD.

Impacts concrets pour les populations

Le groupe estime que 3,5 millions de personnes bénéficieront d’un accès amélioré aux soins et 1,5 million aux transports urbains en 2025. Sur une décennie (2015-2025), les projets de l’AFD ont permis :

75 millions de personnes ayant accès à l’eau potable.

70 millions d’hectares protégés.

Ces chiffres soulignent l’impact tangible des interventions du groupe dans les domaines sociaux et environnementaux.

Priorités internationales de la France

Le groupe met en avant trois axes majeurs pour 2025 :

Climat : 7,6 milliards d’euros investis, soit près de 60 % de l’activité totale, pour lutter contre le changement climatique.

Égalité femmes-hommes : 61 % des projets contribuent à la diplomatie féministe, dépassant l’objectif fixé à 55 %.

Renforcement des institutions et démocratie : 68 % des projets soutiennent les services publics et la structuration des États, au-delà de l’objectif de 55 %.

Rigueur et modèle économique

Rémy Rioux, Directeur général du groupe AFD, a souligné la robustesse du modèle économique et la rigueur de l’action du groupe, visant des financements concrets, mesurables et réplicables, malgré un contexte géopolitique et budgétaire exigeant.