Tunis, 8 janvier — Le temps reste marqué par une alternance de passages nuageux sur l’ensemble du pays. Les services météorologiques annoncent un ciel passagèrement nuageux dans la plupart des régions, avec des conditions parfois très nuageuses sur les zones côtières nord. Dans ces secteurs, quelques averses isolées peuvent être observées, sans caractère généralisé.

Nuages plus denses sur les côtes nord

Les régions côtières du nord connaissent un ciel plus chargé par moments. Ces formations nuageuses peuvent donner lieu à des pluies faibles et éparses. Ailleurs, le temps demeure variable, avec des éclaircies temporaires alternant avec des passages nuageux. Aucun épisode pluvieux étendu n’est signalé.

Vent soutenu près des côtes et sur les reliefs

Le vent souffle de secteur ouest. Il est annoncé fort à très fort près des côtes ainsi que sur les hauteurs. Dans le reste des régions, il reste faible à modéré. Ces conditions peuvent accentuer la sensation de fraîcheur, notamment dans les zones exposées.

Mer agitée à très agitée

L’état de la mer reflète cette situation météorologique. Elle est houleuse au nord du pays et très agitée sur le reste des côtes. La vigilance reste de mise pour les activités maritimes, en raison de la force du vent et de la mer agitée.

Températures en légère hausse

Les températures enregistrent une légère hausse par rapport aux jours précédents. Les maximales oscillent généralement entre 12 et 16 degrés sur la majorité des régions. Sur les hauteurs ouest, les températures demeurent plus basses, avec des maximales autour de 8 degrés. Ce contraste thermique persiste entre les zones côtières et l’intérieur du pays.

Dans l’ensemble, la journée s’inscrit sous le signe d’un temps hivernal modéré, marqué par des nuages fréquents, un vent soutenu par endroits et une mer agitée, tandis que les températures amorcent une progression légère mais sensible.