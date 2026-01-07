La seizième édition du Festival du Théâtre Arabe se tiendra du 10 au 16 janvier 2026 au Caire, avec une participation tunisienne remarquable. Trois œuvres tunisiennes sont en lice dans la compétition officielle pour le prix du meilleur spectacle de théâtre arabe : “Les Fugueuses” de Wafa Taboubi, lauréate du Tanit d’Or des Journées Théâtrales de Carthage 2025, “Jacaranda” de Nizar Saidi, récompensée par le Tanit de bronze lors de la même édition, ainsi que “Ad Vitam” de Leila Toubel.

Produites par le Théâtre National Tunisien (TNT), ces trois œuvres figurent parmi les 15 spectacles sélectionnés et ont marqué de manière significative les scènes théâtrales tunisiennes et arabes tout au long de l’année 2025. “Les Fugueuses” et “Jacaranda” ont notamment raflé la majorité des distinctions lors des festivals tunisiens, remportant la majorité des récompenses de la troisième édition du Festival national du théâtre tunisien “Les Saisons de la Création”.

Outre cette participation à la compétition officielle, le théâtre tunisien sera également présent au programme culturel et scientifique du festival, à travers la contribution de metteurs en scène et de critiques tunisiens au colloque intitulé “Pour un théâtre arabe nouveau et renouvelé”. Le critique et universitaire tunisien Mohamed Mediouni a pris part à l’évaluation des communications de recherche présentées lors de ce colloque, prévu les 11 et 12 janvier 2026.

Parmi les interventions programmées figure une communication intitulée “La démarche méthodologique de la critique théâtrale arabe : de la théorie à la pratique”, présentée par la tunisienne Karima Ben Saad. L’écrivain, critique de théâtre et dramaturge tunisien Abdelhalim Messaoudi participera également aux travaux de ce colloque, qui comprend six séances, chacune articulée autour d’une communication suivie d’un débat, et interviendra lors de la cinquième séance.

Il est enfin à signaler que le metteur en scène tunisien Walid Daghsni est membre de la commission de sélection des spectacles retenus pour la compétition officielle.