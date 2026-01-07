La Tunisie figure cette année dans le classement des 50 meilleures destinations touristiques mondiales pour 2026, publié par la plateforme Travel and Tour World (TTW). Elle occupe la 50ᵉ place, aux côtés de pays comme l’Égypte, les Émirats arabes unis et l’Arabie Saoudite.

Un tourisme valorisé par l’histoire et la culture

TTW souligne l’attrait de la Tunisie grâce à son patrimoine historique, ses ruines romaines, sa culture méditerranéenne et ses paysages désertiques uniques. Ces éléments contribuent à la reprise progressive du tourisme et séduisent des voyageurs en quête d’authenticité et d’expériences mémorables.

Classement basé sur plusieurs critères

Le classement TTW s’appuie sur plusieurs critères : engagement des lecteurs, analyse éditoriale, performances des destinations et références internationales en matière de sécurité. Selon l’Indice mondial de la paix (GPI), la Tunisie se classe 81ᵉ au niveau mondial et 6ᵉ parmi les pays arabes les plus paisibles, renforçant sa position comme destination sûre et attractive.

Progression du tourisme dans la région

La Tunisie rejoint d’autres pays du Moyen-Orient et d’Afrique qui enregistrent une progression notable dans le secteur touristique, tels que l’Égypte, l’Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis, l’Afrique du Sud, l’île Maurice et la Tanzanie. Ces destinations bénéficient de politiques d’ouverture et d’investissements dans les infrastructures touristiques.

Une compétition dominée par le Japon et l’Europe

À l’échelle mondiale, le Japon occupe la première place du classement TTW, suivi du Canada, de l’Irlande et du Mexique, tandis que le Royaume-Uni ferme le Top 5. L’Égypte est le seul autre pays arabe à figurer dans le Top 10, à la 10ᵉ place. L’Europe domine le classement avec cinq destinations, reflétant l’attractivité historique et culturelle du continent.

La présence de la Tunisie dans ce palmarès marque une reconnaissance internationale de ses atouts touristiques, et souligne l’importance de la préservation du patrimoine et du développement des infrastructures pour soutenir l’économie touristique nationale.