La Côte d’Ivoire s’impose largement 3-0 face au Burkina Faso en huitième de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, mardi 6 janvier 2026, au Grand Stade de Marrakech. Une victoire nette et maîtrisée qui qualifie les Éléphants pour les quarts de finale.

🔥 Contexte & enjeu

Match à élimination directe, intensité immédiate. La Côte d’Ivoire assume son statut et impose une pression haute dès les premières minutes. Le Burkina Faso tente de fermer les espaces dans un bloc médian, sans parvenir à contenir la puissance ivoirienne.

⚽ Le film du match

Les Éléphants ouvrent le score à la 21e minute par A. Diallo, après une récupération haute suivie d’une projection rapide dans l’axe. La domination se concrétise de nouveau à la 33e minute, lorsque Y. Diomandé conclut une action collective fluide dans la surface.

En seconde période, la Côte d’Ivoire contrôle le tempo et réduit les transitions adverses. Le Burkina Faso peine à créer du danger face à un bloc compact. À la 88e minute, B. Touré scelle définitivement la qualification en inscrivant le troisième but, à la conclusion d’une attaque placée.

📊 Lecture tactique

La Côte d’Ivoire affiche une maîtrise collective totale : pressing coordonné, transitions propres, équilibre entre possession et verticalité. Le Burkina Faso subit dans les duels et manque de précision dans le dernier tiers.

⭐ Joueurs décisifs

A. Diallo : impact immédiat, récupération et projection.

Y. Diomandé : justesse technique et efficacité offensive.

B. Touré : entrée décisive, symbole de la profondeur de banc ivoirienne.

🔮 Projection

Avec ce succès 3-0, la Côte d’Ivoire envoie un message clair à ses futurs adversaires. Les Éléphants avancent en quarts avec confiance et solidité tactique.