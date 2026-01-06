RABAT, 6 janvier 2026 — La sélection algérienne de football s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025 après sa victoire face à la sélection de la RD Congo (1-0, après prolongations). La rencontre, comptant pour les huitièmes de finale de la compétition, s’est disputée mardi soir.

Une rencontre disputée jusqu’au bout

Le match s’est déroulé dans un contexte de forte intensité, les deux sélections peinant à se départager durant le temps réglementaire. Malgré plusieurs phases de jeu engagées, aucune des deux équipes n’est parvenue à trouver le chemin des filets à l’issue des 90 minutes. Le score est ainsi resté nul et vierge, conduisant les deux formations à disputer les prolongations.

Un but décisif en fin de prolongation

La décision est intervenue à la 118e minute de jeu. Le but victorieux a été inscrit par Adil Boulebina, fraîchement incorporé. Le joueur algérien a trouvé l’ouverture d’un tir en pleine lucarne, offrant l’avantage définitif à son équipe dans les toutes dernières minutes de la rencontre.

Ce but a permis à la sélection algérienne de faire la différence dans un match resté longtemps indécis. La RD Congo, malgré ses efforts jusqu’au terme des prolongations, n’a pas réussi à revenir au score avant le coup de sifflet final.

Qualification pour les quarts de finale

Grâce à ce succès, l’Algérie valide son billet pour les quarts de finale de la CAN-2025. Cette qualification intervient au terme d’un match serré, décidé sur une action unique dans les dernières minutes de jeu. La sélection algérienne poursuit ainsi son parcours dans la compétition continentale, tandis que la RD Congo voit son aventure s’arrêter au stade des huitièmes de finale.

Les prochaines échéances de la sélection algérienne dans le tournoi dépendront du programme des quarts de finale [à vérifier]. Aucune information supplémentaire n’a été communiquée à ce stade concernant l’adversaire ou la date de la prochaine rencontre.