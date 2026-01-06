L’écrivain tunisien Mohamed Jemii présentera et dédicacera, dimanche 11 janvier à partir de 10h30, deux ouvrages parus en 2025, à la librairie Al Kitab de Mutuelleville, à Tunis.

La rencontre portera sur « Le Coaching, un allié du quotidien », publié chez Santillana, et « L’Odyssée d’Omar et 14 éclats de vie », paru aux Éditions Sikelli. À travers ces deux titres, l’auteur explore, par le récit, les territoires du développement personnel et de la condition humaine.

Dans son premier ouvrage, Mohamed Jemii propose une approche accessible du coaching, mêlant expériences vécues, récits introspectifs et exercices pratiques, afin d’accompagner le lecteur dans la compréhension de ses mécanismes intérieurs et la transformation du quotidien.

Son second livre adopte une construction hybride, alternant textes courts inspirés du réel et un récit plus ample centré sur le personnage d’Omar, figure ordinaire confrontée aux fragilités, aux espoirs et à la résilience.

Fondées récemment, les maisons Santillana et Sikelli s’inscrivent dans le paysage éditorial tunisien contemporain, en misant sur la diversité des écritures et des voix.