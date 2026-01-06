La protection du pouvoir d’achat des citoyens et la maîtrise des prix sont les principales priorités de la stratégie de développement de la Tunisie pour la prochaine période.

Les prévisions officielles ciblent une stabilisation du taux d’inflation aux alentours de 5,3 %, au cours de l’année 2026. Ce taux est similaire à celui révélé, ce lundi 05 janvier 2026, par l’Institut National de la Statistique (INS) pour l’ensemble de l’année 2025, reflétant, ainsi, une volonté accrue en vue de réduire les pressions inflationnistes lesquelles ont atteint 7 % en 2024.

Ce recul annuel a coïncidé avec la stabilisation du taux d’inflation à 4,9%, au mois de décembre 2025, par rapport au mois précédent.

L’année 2025 : Une étape clé dans la trajectoire de la baisse du taux d’inflation

Selon l’indice des prix à la consommation publié lundi, par l’INS, la Tunisie a enregistré un succès relatif au cours de l’année 2025 en baissant le taux d’inflation à 5,3 %.

Malgré les pressions exercées par les prix des produits alimentaires (en hausse de 6,1 %), la baisse significative des prix des huiles alimentaires de 14,8 % et la stabilisation de l’inflation sous-jacente (hors énergie et alimentation) à 4,9 %, à la fin de l’année ce qui a permis d’avoir une vision prospective plus stable pour 2026.

La première période de l’année 2025 s’est caractérisée par une réussite dans la maîtrise des taux d’inflation, maintenus dans des limites acceptables et ce grâce à une politique monétaire prudente.

La baisse est également due notamment au suivi de l’approvisionnement du marché, et à l’intensification des opérations de contrôle.

Les prévisions indiquent que la tendance baissière de l’inflation se poursuivra au cours de l’année, soutenue par une diminution des pressions sur les prix des produits alimentaires.

Les prévisions officielles sur la maitrise de l’évolution des prix reposent sur la consolidation de la production nationale et l’accélération de la numérisation des systèmes de contrôle et des circuits de distribution

L’année 2026, vise un taux d’inflation de 5,3%

Le gouvernement s’attend à ce que 2026 soit marquée par des efforts continus pour contrôler l’inflation et la limiter à des niveaux acceptables, en mettant l’accent sur l’approvisionnement régulier du marché en produits de base grâce à la formation de stocks de réserve, en intensifiant le contrôle pour limiter la spéculation et en luttant contre les monopoles, et réorganisant davantage les circuits de distribution, selon la balance économique de 2026.

Il convient de noter que l’amélioration de la production agricole et la baisse des prix des matières premières à l’échelle internationale contribueraient à réduire encore la pression sur les prix.

A cet égard, le gouvernement révèle que stabiliser le taux d’inflation à environ 5,3 % au cours de cette année nécessite d’établir le principe d’intégration et de cohérence entre les politiques économiques et sociales et les stratégies sectorielles d’une manière qui améliore l’efficacité et assure une meilleure exploitation des ressources disponibles.

L’importance d’établir des mécanismes de suivi et d’évaluation efficaces est également une priorité afin d’assurer la mise en œuvre des procédures et des programmes selon les délais impartis.

Il est prévu que toutes ces mesures, avec leur dimension globale et intégrée, contribuent à renforcer la compétitivité de l’économie et à réaliser une croissance inclusive qui consacre la justice dans ses dimensions sociales, économiques, environnementales et sectorielles.