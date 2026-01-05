La Société tunisienne de médecine interne (STMI) organise, les 10 et 11 janvier 2026, une série de journées portes ouvertes à travers plusieurs villes du pays, sous le thème « Suis-moi, construisons un monde meilleur ». Ces événements gratuits visent à rapprocher l’information médicale des patients, à améliorer leur prise en charge globale et à promouvoir une approche holistique de la santé, intégrant le corps, l’esprit et les émotions.

Sur ses réseaux sociaux, la STMI précise que ces journées se dérouleront à Bizerte, Monastir et Nabeul le samedi 10 janvier, puis à Tunis, Sousse, Gafsa, Sfax, Sidi Bouzid et Djerba le dimanche 11 janvier. Elles offriront des consultations avec des spécialistes, des informations médicales simplifiées sur les pathologies courantes en médecine interne, ainsi que des espaces de partage d’expériences entre patients.

Au cœur du programme : des ateliers pratiques de bien-être, incluant l’art-thérapie, la méditation, la gestion du stress, l’activité physique adaptée, le théâtre et l’expression corporelle. Des cellules d’écoute médicale et psychologique seront également mises à disposition, tout comme un « espace du patient artiste », destiné à valoriser les talents créatifs des participants.

La STMI, association professionnelle, a pour missions de promouvoir l’excellence dans la pratique de la médecine interne, d’améliorer la qualité des soins aux patients, et de favoriser la recherche ainsi que l’éducation médicale continue.