À l’approche de ce huitième de finale très attendu, les regards se tournent moins vers le prestige que vers les choix tactiques. Car entre une Afrique du Sud en pleine confiance collective et un Cameroun fidèle à son ossature expérimentée, la partie pourrait se jouer dès la feuille de match.

Afrique du Sud : continuité et équilibre

Côté sud-africain, le sélectionneur devrait miser sur la stabilité, recette d’un parcours convaincant jusqu’ici. Le bloc défensif, bien en place, ne devrait pas bouger, avec Mothobi Mvala et Siyabonga Ngezana pour sécuriser l’axe, épaulés par des latéraux disciplinés.

Au milieu, la tendance est à un double rideau travailleur, où Teboho Mokoena assurerait l’équilibre, pendant que Sphephelo Sithole et Marcelo Allende Shabalala se chargeraient de la première relance. Devant, Lyle Foster devrait être préféré comme point d’ancrage, soutenu par des profils mobiles comme Appollis ou Rayners, capables d’attaquer la profondeur.

Une équipe compacte, pensée pour user l’adversaire et frapper au bon moment.

Cameroun : expérience et impact

En face, le Cameroun devrait s’appuyer sur ses cadres. En défense, la paire Castelleto – Wooh tient la corde, avec Nouhou Tolo pour apporter densité et agressivité sur le côté gauche. Dans les buts, Onana reste le patron, malgré une concurrence réelle.

Le milieu de terrain s’annonce physique, avec Zambo Anguissa comme métronome, entouré de profils capables de casser le rythme adverse. En attaque, le débat reste ouvert, mais Bassogog et Mbeumo semblent tenir la corde pour animer les couloirs, tandis que Aboubakar, s’il est confirmé titulaire, offrirait un point de fixation précieux.