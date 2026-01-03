Les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025 débutent ce samedi 3 janvier avec une affiche très attendue entre le Mali et la Tunisie. La rencontre se disputera au stade Mohammed V de Casablanca, avec un coup d’envoi prévu à 20h.

La sélection tunisienne a validé son billet pour les phases à élimination directe en terminant à la deuxième place du groupe C. Les Aigles de Carthage avaient entamé la compétition par une victoire convaincante face à l’Ouganda (3-1), avant de s’incliner contre le Nigeria (3-2). Un match nul concédé face à la Tanzanie (1-1) lors de la dernière journée leur a toutefois permis d’assurer la qualification.

De son côté, le Mali a également terminé deuxième de son groupe, le groupe A, derrière le Maroc. Les Aigles maliens se sont qualifiés sans décrocher de victoire lors de la phase de groupes, en enregistrant trois matches nuls successifs face à la Zambie (1-1), au Maroc (1-1) et aux Comores (0-0).

Informations pratiques

Match : Mali – Tunisie

Compétition : Huitièmes de finale de la CAN 2025

Lieu : Casablanca (Maroc)

Date : Samedi 3 janvier

Heure : 20h

Chaîne TV : beIN Sports 1