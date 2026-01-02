À la veille du huitième de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 contre le Mali, le sélectionneur national Sami Trabelsi assure que la sélection tunisienne « montrera son vrai visage ». Après une phase de groupes jugée décevante et marquée par la colère des supporters, le technicien appelle à un sursaut collectif, samedi, à Casablanca.

En conférence de presse d’avant-match, tenue vendredi, Trabelsi a reconnu l’insatisfaction liée aux prestations et aux résultats. « Nous ne sommes pas satisfaits de l’ensemble des performances et des résultats de l’équipe dans ce tournoi », a-t-il déclaré, tout en exprimant l’espoir d’une réaction immédiate face au Mali.

Un match serré, peu d’occasions

Le sélectionneur s’attend à une rencontre équilibrée, où les occasions seront rares. « Il faudra saisir les opportunités, qui ne seront pas nombreuses », a-t-il estimé. Dans ce contexte, l’objectif est clair : gagner. « Nous n’avons pas beaucoup d’options, nous avons besoin de gagner et rien d’autre », a-t-il insisté, soulignant l’importance du mental à l’entame de la phase à élimination directe.

Trabelsi a appelé ses joueurs à se libérer de la pression et à faire preuve d’efficacité. Selon lui, le match se jouera sur des détails et des erreurs, face à un adversaire doté de qualités techniques et physiques élevées. « Le Mali est une grande équipe de football », a-t-il rappelé, promettant un jeu tunisien « plus régulier ».

Colère des supporters et progression attendue

Interrogé sur la grogne des supporters, le sélectionneur dit la comprendre, sans remettre en cause la qualification. « Nous nous sommes qualifiés pour les huitièmes de finale et progressivement les performances s’amélioreront », a-t-il affirmé. Il a reconnu que le parcours peut inclure « de grands matches et même des éliminations », tout en maintenant que l’essentiel reste la progression dans le tournoi et l’objectif de qualification.

Confiance maintenue en Aymen Dahmen

Sami Trabelsi a également pris la défense du gardien Aymen Dahmen. Il a mis en avant l’impact psychologique du poste, où chaque erreur est immédiatement visible. « Dahmen est un grand gardien », a-t-il assuré, exprimant l’espoir de le voir retrouver le niveau affiché lors des qualifications pour la Coupe du monde.

Le soutien, clé de la réussite

Le sélectionneur a enfin évoqué la question du soutien accordé aux entraîneurs, qu’ils soient locaux ou étrangers. Citant Walid Regragui et Hassan Shehata, il a souligné que la réussite passe par un appui « inconditionnel ».

De son côté, le défenseur Yan Valery s’est dit prêt. « Nous avons appris de nos erreurs en phase de groupes », a-t-il déclaré, assurant que l’équipe abordera ce rendez-vous avec la même gestion de la pression que dans les clubs.